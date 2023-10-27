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9 ноября калужанам представят концертную программу "Киношлягеры"

9 ноября калужанам представят концертную программу "Киношлягеры"

Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Петрова при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет XIII Всероссийский фестиваль Андрея Петрова, в рамках которого 9 ноября будет представлена концертная программа КИНОШЛЯГЕРЫ с участием Губернского духового оркестра, солистки областной филармонии Ольги Невской, а также приглашённых солистов Агаты Вавиловой и Максима Маминова.

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