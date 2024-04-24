В дело чеченского генерала Цакаева, задержанного в Дагестане, вмешалась команда Ходорковского*

В дело чеченского генерала Алихана Цакаева, задержанного в Дагестане за грубое нарушение правил ПДД и, предположительно, вождение в состоянии алкогольного опьянения, вмешалась команда иноагента Михаила Ходорковского*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии