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Водитель фуры из Приморья попал в жуткое ДТП в Китае

Водитель фуры из Приморья попал в жуткое ДТП в Китае

В приграничном китайском городе Мишане водитель фуры из Приморья попал в серьезное ДТП - большегруз перевернулся и мужчина получил травмы, из-за чего его срочно отправили обратно через границу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление пунктами пропуска Мишаня.

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