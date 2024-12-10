Водитель фуры из Приморья попал в жуткое ДТП в Китае

В приграничном китайском городе Мишане водитель фуры из Приморья попал в серьезное ДТП - большегруз перевернулся и мужчина получил травмы, из-за чего его срочно отправили обратно через границу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление пунктами пропуска Мишаня.