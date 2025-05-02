Напряжение между президентом Украины Владимиром Зеленским и националистами усиливается. Профессор Гленн Дизен отметил разочарование Трампа, в то время как депутат Михаил Шеремет считает попытки переговоров с Зеленским безрезультатными.
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