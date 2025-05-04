В Госдуме рассмотрят упрощение присвоения звания «Ветеран труда» для работников ОПК

Представляющая фракцию «Справедливая Россия — За правду» глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить поучение категории «Ветеран труда» для специалистов, задействованных в работе оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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