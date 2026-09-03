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Царьград

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Губернатор Камчатки заявил о падении улова лососей на 61%

Губернатор Камчатки заявил о падении улова лососей на 61%

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме сообщил об ожидаемом снижении улова лососей на 61% из-за изменений климата и миграционных маршрутов.

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