США сообщили о двух якобы российских военных самолетах вблизи Аляски

Командование ПВО США обнаружило два военных самолета РФ у Аляски 8 февраля Командование ПВО Северной Америки (NORAD) обнаружило в международном воздушном пространстве вблизи Аляски военные самолеты российского происхождения.
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