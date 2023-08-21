Депутат Милонов: «Я против легионеров в нашем футболе! Они б/у материал, по рукам ходят, продаются. Наши ребята играют за деньги и совесть»

«Малком не оплатил штрафы ПДД? Надо попросить саудитов, чтобы они нам его выдали. Чтобы заплатил не деньгами, а исправительными работами – будет работать полицейским, приезжать на работу на своей Lamborghini.
Популярные статьи
- «Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран
- Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»
- «Будут и русские сезоны, и нерусские сезоны». Евгений Плющенко в ноябре откроет академию фигурного катания в Китае
Свежие комментарии