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Депутат Милонов: «Я против легионеров в нашем футболе! Они б/у материал, по рукам ходят, продаются. Наши ребята играют за деньги и совесть»

Депутат Милонов: «Я против легионеров в нашем футболе! Они б/у материал, по рукам ходят, продаются. Наши ребята играют за деньги и совесть»

«Малком не оплатил штрафы ПДД? Надо попросить саудитов, чтобы они нам его выдали. Чтобы заплатил не деньгами, а исправительными работами – будет работать полицейским, приезжать на работу на своей Lamborghini.

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