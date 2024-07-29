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Депутаты ЗакСа потратят на аренду автомобилей более 9 млн

Депутаты ЗакСа потратят на аренду автомобилей более 9 млн

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга используют для перемещений по городу служебные автомобили.

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