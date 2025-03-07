Расплата за выходку настигла Митрошину через 4 года. Дерзила ОМОНу их "Майбаха", а теперь рискует получить 7 лет колонии

Известную блогершу Александру Митрошину настигла расплата за поступок четырёхлетней давности. Она дерзила ОМОНу из окна "Майбаха" во время акции Навального*, а теперь рискует получить наказание сроком до 7 лет колонии.
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