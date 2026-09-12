СМИ: 3000 БПЛА готовы ударить по Украине

Украинские СМИ сообщают о готовящемся массированном запуске Армией России БПЛА. По их данным, к применению готовятся около 3000 беспилотников для ударов по объектам врага в течение следующих 24 часов.
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