Певец Александр Буйнов опубликовал фото с женой в годовщину свадьбы. Артист признался супруге в любви, растрогав поклонников, прочитавших его пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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