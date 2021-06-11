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Путин назвал вбросом данные о передаче РФ Ирану спутниковых технологий

Путин назвал вбросом данные о передаче РФ Ирану спутниковых технологий

Президент России Владимир Путин в интервью NBC News назвал вбросом и фейком утверждения о том, что Россия предлагала передать Ирану современную спутниковую систему, дающую возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

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