Путин назвал вбросом данные о передаче РФ Ирану спутниковых технологий

Президент России Владимир Путин в интервью NBC News назвал вбросом и фейком утверждения о том, что Россия предлагала передать Ирану современную спутниковую систему, дающую возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.
Президент России Владимир Путин в интервью NBC News назвал вбросом и фейком утверждения о том, что Россия предлагала передать Ирану современную спутниковую систему, дающую возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.
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