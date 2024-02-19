В Финляндии не поверили словам Трампа об отказе от защиты европейских стран НАТО

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не верит словам экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не придёт на помощь европейским партнёрам по НАТО в случае его переизбрания на пост американского лидера.
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