Урсула фон дер Ляйен: поддержка Пекином Москвы обернется для него серьезными репутационными потерями в Европе

Поддержка России может обернуться для Китая серьезными репутационными потерями, заявила в пятницу перед онлайн-саммитом ЕС — КНР глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает агентство Bloomberg.
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