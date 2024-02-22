Запад размахивает ядерной дубинкой: главное из заявлений Сергея Лаврова на G20

Глава МИД России сумел напугать весь мир перспективной глобального конфликта. Только не Россия его может спровоцировать, а ЗападГлава МИД России Сергей Лавров в Рио-де-Жанейро на полях G20 сделал несколько важных заявлений.
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