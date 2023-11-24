Чем Россия восхитила мир на выставке Dubai Airshow 23? | Подписан важный контракт

Россия достойно представила свои возможности на крупнейшей международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 23: новейший Ил-96МД-90А(Э), вертолёты Ми-171А3, «Ансат», Ка-32А11М, беспилотники и другая техника.
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