Чем Россия восхитила мир на выставке Dubai Airshow 23? | Подписан важный контракт

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Александр Попов
Мы просто ДОЖДАЛИСЬ: когда ПЕТУХ ЖАРЕНЫЙ КЛЮНЕТ. Спасибо САНКЦИЯМ.
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11 час.
Людмила Фирстова
Александр Попов,при чём тут ПЕТУХ ЖАРЕНЫЙ КЛЮНЕТ?! Такое за короткое время не создать!
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2 час.

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