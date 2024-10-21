На паркетнике Subaru Crosstrek дебютировала новая гибридная система[{"type":"text-block","attr":{},"content":"До сих пор в распоряжении компании Subaru была только одна гибридная система e-Boxer, которая подразумевает лишь «мягкую» надстройку к обычному силовому агрегату.
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