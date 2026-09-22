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FiNE NEWS

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Два человека погибли в Японии из-за тайфуна «Дуцзюань», шестеро ранены

В Японии тайфун «Дуцзюань» стал причиной трагических последствий: по предварительным данным Управления пожарной охраны Японии (FDMA), два человека погибли, а шестеро получили ранения.

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