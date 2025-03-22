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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джо Инглс впервые вышел в стартовом составе «Миннесоты». Сын защитника, страдающий аутизмом, наблюдал за отцом с трибун

В этом сезоне Джо Инглс принял участие в 18 играх, но ни в одной из них он не выходил на паркет с первых минут.

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