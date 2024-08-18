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Российские военные уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Курской области

Группа штурмовиков ВСУ была уничтожена в лесной местности возле села Кремяное в Курской области.Как сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства, под удар ВС РФ «попала группа из 16 военных 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

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