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«От них воняет, как от пепельницы»: в Госдуме предлагают поощрять некурящих сотрудников

«От них воняет, как от пепельницы»: в Госдуме предлагают поощрять некурящих сотрудников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил повысить зарплату всем некурящим сотрудникам. Он считает, что такой стимул позволит повысить общую эффективность специалистов, и положительно скажется на всем рабочем процессе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на News.

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