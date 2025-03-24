«От них воняет, как от пепельницы»: в Госдуме предлагают поощрять некурящих сотрудников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил повысить зарплату всем некурящим сотрудникам. Он считает, что такой стимул позволит повысить общую эффективность специалистов, и положительно скажется на всем рабочем процессе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на News.
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