«От них воняет, как от пепельницы»: в Госдуме предлагают поощрять некурящих сотрудников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил повысить зарплату всем некурящим сотрудникам. Он считает, что такой стимул позволит повысить общую эффективность специалистов, и положительно скажется на всем рабочем процессе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на News.