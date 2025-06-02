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Царьград

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Туристы бегут с Этны: извержение вулкана на Сицилии снято на видео

Туристы бегут с Этны: извержение вулкана на Сицилии снято на видео

Извержение вулкана Этна на Сицилии застало туристов врасплох, заставляя их спасаться бегством. Камеры зафиксировали момент, когда гости острова покидали место происшествия во время выброса лавы.

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