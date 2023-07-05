Уплотнения на ветках йошты

﻿﻿Уже несколько лет у меня на даче растет замечательный куст - гибрид черной смородины и крыжовника. Сегодня в очередной раз полез собирать свои любимые ягоды и наткнулся на такую ​​странную штуку, выросшую прямо в веточку: Я давно пользуюсь гугл-линзой, когда нужно определить что-то неизвестное в мире растений и животных, но в этот раз поисковик подвел: видит тут все "чернильные орехи" и работу почкового клеща.