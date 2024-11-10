The Hill: политика Трампа будет направлена на противодействие влиянию России

Профессор международных отношений, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии Эндрю Лэтэм спрогнозировал, что политика избранного президента США Дональда Трампа будет характеризоваться сдержанностью и противодействием влиянию главных конкурентов Соединенных Штатов — России, Китая и Ирана.