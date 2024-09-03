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Против краснодарского аэропорта киевские власти ввели санкции

Против краснодарского аэропорта киевские власти ввели санкции

Санкции введены против почти 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиаинфраструктуры РФ.

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