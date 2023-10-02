Российские ученые разработали новый генетически кодируемый зеленый кальциевый индикатор

Флуоресцентные белки, обеспечивающие в природе свечение различных организмов и открытые более полувека назад, в настоящее время являются незаменимым биологическим инструментом, используемым для индикации локализации белков в клетке, визуализации клеток и органелл, контроля фаз клеточного цикла и др.