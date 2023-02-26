Корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС для замены поврежденного «Союза МС-22»

Космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного «Союза МС-22», успешно произвел стыковку с МКС, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного «Союза МС-22», успешно произвел стыковку с МКС, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
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