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Корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС для замены поврежденного «Союза МС-22»

Корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС для замены поврежденного «Союза МС-22»

Космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного «Союза МС-22», успешно произвел стыковку с МКС, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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