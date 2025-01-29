В Свердловской области сотрудники полиции предотвратили мошенничество на сумму свыше 4 млн рублей

24 января в отделение межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» была доставлена женщина 1968 года рождения, чьи денежные средства удалось спасти от мошенников.
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