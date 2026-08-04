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Китай предложил стратегию глубинного ядерного удара для защиты Земли от опасных астероидов

Китай предложил стратегию глубинного ядерного удара для защиты Земли от опасных астероидов

Художественное изображение астероида / © Getty Images  В новой работе группа под руководством исследователя Сяовэя Вана описала двухэтапную схему защиты планеты, получившую название «режим пролета с предварительным заглублением и последующим подрывом».

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