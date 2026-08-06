Danuri запечатлел последствия столкновения второй ступени Falcon 9 с Луной / © KASA Корейское аэрокосмическое управление (KASA) сообщило, что аппарат Danuri сфотографировал район вблизи кратера Эйнштейна на обратной стороне Луны, где 5 августа произошел удар второй ступени ракеты Falcon 9.