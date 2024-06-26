В Курске посетители суши-бара массово подхватили сальмонеллу

В Курске посетители местного суши-бара массово столкнулись с заражением сальмонеллой. У нескольких человек, обратившихся за медицинской помощью после посещения данного заведения общественного питания, уже подтвержден диагноз сальмонеллеза.
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