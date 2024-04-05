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Царьград

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Странные санкции. Подразделение Coca-Cola в России стало зарабатывать в разы больше

Странные санкции. Подразделение Coca-Cola в России стало зарабатывать в разы больше

Подразделение Coca-Cola в России начало зарабатывать вдвое больше, чем раньше. Санкции крайне странно сработали: они никак не отразились на русском рынке, но при этом материнскую компанию оставили без денег.

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