Военный эксперт Липовой: США могут бросить Украину ради Израиля

Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в настоящее время разворачивается завершающий этап противостояния Москвы и Киева.
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