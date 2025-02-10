Lockheed Martin и Boeing соревнуются за контракт на военные спутники связи

В то время как Lockheed Martin и Boeing продвигают свои конкурирующие проекты спутников связи нового поколения для военных нужд, некоторые эксперты ставят под сомнение необходимость Пентагону продолжать разработку собственных систем вместо перехода на коммерческие альтернативы.
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