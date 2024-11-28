Китайская морская пехота и её стрелковое оружие Китайский корпус морской пехоты является родом войск в составе ВМС НОАК, и его численность превышает 40 000 человек.
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Китайская морская пехота и её стрелковое оружие Китайский корпус морской пехоты является родом войск в составе ВМС НОАК, и его численность превышает 40 000 человек.
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