В Курской области ВС РФ на три четверти выдавили ВСУ из Новоивановки

Контроль над тремя четвертями села Новоивановка, преодолевая массированные контратаки ВСУ, установили военнослужащие ВС РФ в Курской области, заявил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел», 29 ноября сообщает РИА Новости.
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