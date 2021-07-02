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Революция низких смыслов: театральный критик высказалась о ситуации во МХАТе

Революция низких смыслов: театральный критик высказалась о ситуации во МХАТе

Главный театр страны — МХАТ им. М. Горького — утопает в скандалах. В разговоре с ФАН театральный критик, историк и искусствовед Капитолина Кокшенева высказалась о ситуации в театре с худруком, назвав происходящее «революцией низких смыслов».

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