В Петербурге с 7 до 9 декабря закрывается трамвайное движение по улице Дыбенко от проспекта Солидарности до конечной станции «река Оккервиль»

Об этом сообщили в «Горэлектротрансе» В Петербурге в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 01:30 7 декабря до 05:00 9 декабря закрывается трамвайное движение по улице Дыбенко от проспекта Солидарности до конечной станции «река Оккервиль».