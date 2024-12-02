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Петербургский дневник

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В Петербурге с 7 до 9 декабря закрывается трамвайное движение по улице Дыбенко от проспекта Солидарности до конечной станции «река Оккервиль»

В Петербурге с 7 до 9 декабря закрывается трамвайное движение по улице Дыбенко от проспекта Солидарности до конечной станции «река Оккервиль»

Об этом сообщили в «Горэлектротрансе» В Петербурге в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 01:30 7 декабря до 05:00 9 декабря закрывается трамвайное движение по улице Дыбенко от проспекта Солидарности до конечной станции «река Оккервиль».

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