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Калужские новости

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Две иномарки столкнулись в калужском райцентре

Две иномарки столкнулись в калужском райцентре

Накануне, 14 февраля, в четвертом часу дня, на улице Крупской в городе Людиново произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС Накануне, 14 февраля, в четвёртом часу дня, на улице Крупской в городе Людиново произошло ДТП.

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