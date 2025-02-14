Две иномарки столкнулись в калужском райцентре

Накануне, 14 февраля, в четвертом часу дня, на улице Крупской в городе Людиново произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС Накануне, 14 февраля, в четвёртом часу дня, на улице Крупской в городе Людиново произошло ДТП.