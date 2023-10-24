Cальдо заявил, что эвакуация на правом берегу Днепра - отвлекающий маневр ВСУ

Начало эвакуации детей из населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области может быть попыткой украинских бойцов ввести в заблуждение Вооруженные силы России, считает губернатор региона Владимир Сальдо.
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