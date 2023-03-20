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Водонапорную башню в Осиновой Роще планируют выставить на торги

За объект и прилегающую к нему территорию могут получить около 80 млн рублей.Власти Санкт-Петербурга намерены продать водонапорную башню постройки конца XIX – начала XX века на Межозерной улице в Осиновой Роще.

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