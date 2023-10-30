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Закон, порядок, государство

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В Военно-космической академии отметили 55-летие кафедры высшей геодезии

В Военно-космической академии отметили 55-летие кафедры высшей геодезии

Комплекс мероприятий начался с торжественного митинга на территории Петропавловской крепости, в котором приняли участие юнармейцы города и курсанты факультета топогеодезического обеспечения и картографии ВКА.

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