В Военно-космической академии отметили 55-летие кафедры высшей геодезии

Комплекс мероприятий начался с торжественного митинга на территории Петропавловской крепости, в котором приняли участие юнармейцы города и курсанты факультета топогеодезического обеспечения и картографии ВКА.
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