Богемиан – Дандолк где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Ирландии 26 июля

В пятницу, 26 июля, сыграют Богемиан и Дандолк в рамках Чемпионата Ирландии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Дэйлимаунт Парк Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.