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Проведена первая в мире операция по пересадке бьющегося сердца

Проведена первая в мире операция по пересадке бьющегося сердца

Кардиохирурги в Падуе (Италия) провели такую пересадку. Они рассказали, что эта методика позволит улучшить результаты трансплантации, так как не приводит к повреждениям сердца от ишемии и реперфузии.

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