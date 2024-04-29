ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Панова
    Это уже проходили в 90 е(((. Люди бежали из Казахстана. И что? через нескоько лет Назарбаев тал зазывать обратно - не...Казахи выдворяют ...
  • николай ткаченко
    Да ладно вякать. Он предупреждал. Сотни тысяч из России спасаются от мобилизации в этом самом Казахстане и возвращать...Казахи выдворяют ...
  • николай ткаченко
    Как страшно жить. А сколько там беглых "россиян" от мобилизации прозябает, как им бедолагам там живется, страшно пред...Казахи выдворяют ...

Украинское наследие: Масштабы бытовой коррупции на новых территориях угрожают безопасности РФ

Украинское наследие: Масштабы бытовой коррупции на новых территориях угрожают безопасности РФ

Политнавигатор В Запорожской области, как и на других освобожденных территориях, главной проблемой остается бытовая коррупция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Тумаков
Бытовая коррупция. Что это?
Ответить
10 час.
ЮТ
Юрий Тумаков
Быт это повседневная жизнедеятельность человека. Коррупция это сращивание преступности и власти.
Ответить
10 час.
Gennady Sokolovsky
Чего мы ждём - они ТАК ПРИВЫКЛИ, это их &quot;образ жизни&quot;. Откусить, украсть, взятки.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх