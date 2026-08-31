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Царьград

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Минобороны России сообщило об уничтожении 766 беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении 766 беспилотников ВСУ

Министерство обороны России сообщает, что за сутки силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 766 беспилотников и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS украинской армии, произведённые в США.

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