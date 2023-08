Пиратская стелс-стратегия Shadow Gambit: The Cursed Crew не разочаровала критиков — первые оценки новой игры от создателей Desperados III и Shadow TacticsНакануне релиза тактическая стелс-стратегия с пиратским колоритом Shadow Gambit: The Cursed Crew от немецкой студии Mimimi Games (Desperados III, Shadow Tactics: Blades of the Shogun) попала на мушку западным критикам.