Вслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаВслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления Иногда в голове у человека разумного и думающего рождаются вопросы типа «Кому и для чего все это надо?».Вернуться к статье2312НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Муравьев"Наследственность кадров" - это не знак настоящего времени, это знак России вообще. Вот, к примеру, советский анекдот: Внук генерала спрашивает дедушку: "А когда я вырасту, я буду генералом?" Дед отвечает: "Будешь!" - А маршалом? - А маршалом не будешь. - Почему!? - Потому, что у маршала свой внучек есть!Владислав ВладиславЗнак России вообще ? Голубчик, ы это серьезно ?Династия Клинтонов и Бушей во власти - это в России ? Династия Рокфеллеров, Морганов, Валленштейнов ? Может это Пендосия ? Плутократия - это Пендосия и Мелкоскунсия.Виктор МуравьевНу, стало быть, это вообще признак человечества!Юлия КахичкоА лет через 25-30 власть вообще сможет делать всё, что ей понадобится. Без стеснения.Владислав ВладиславВласти Пендосии и так все делают без стеснения. А такие как Вы верите Пендосам.Юлия КахичкоА я вообще то про Россию.Татьяна Леухина (Журавлёва)Да, таких прорывов наделаем с оболваненным по программам Грефа поколением!Владислав ВладиславСтатейка - откровенный бред. Предложений от автора - 0. Кроме восхваления прежней системы, прогнившей при Ельцине, ничего нет. Да, ЕГЭ, это компромиссная система. У нее есть свои недостатки. Но, увы, на данный момент с учетом имеющихся сейчас учителей - это лучший вариант.Владимир Самойленкоегэ система оценки знаний для неадекватных детей в америке.александр петровСмешно право дело!! Разве у нас с Вами, после гос.переворота, кто либо из власть и народ по имевших спрашивает как лучше для народа и страны?? Хотя вру. Кажется спрашивают. Вот у нас с Вами спрашивали о сохранении СССР!!! Спрашивали и спрашивают о ЕГЭ и образовании в целом!! Спрашивают и спрашивали о пенсионной реформе!!! Но сделано все вопреки мнению народа. Хотя, если не изменяет мне память, кто то с высокой трибуны заявлял, что повышения пенсионного возраста, пока он у власти, не будет!!!! А кто то клялся лечь на рельсы, ежели цены вырастут!! Ну не для того, бывшие "конкретные пацаны", в лихие 90-е вкладывали огромные средства, что бы сменить малиновые "пинжаки" и волыны за поясом, с которыми они на стрелки ходили, на смокинги и теплые места в гос.дупе, в лице губернаторов, мэров и так далее!!! Ой не для того!!! Не для того и избирательное законодательство по выборам меняли. Что бы вместо 50% + 1 голос от общего числа избирателей, считать выборы действительными, даже если в них будут участвовать лишь домочадцы и "братва" кандидата!!! Так что и действительно получается, верным путём идём!!!Владимир Самойленкону вот всё хорошо у аффтора было до "в Украине" и про победу в ВОВ. точнее, про слова Путина о ней. аффтор мабуть считает шо Советский Союз не победил фашистско-нацистскую европу, поддерживаемую наглосаксами? или, как утверждают пиндосы, СШП победили в войне, а руские только немножко помогали? или шо бесславные ублюдки захватили гитлера в Парижском театре, и поэтому война кончилась?Владимир Самойленкода. Путин абсолютно прав. в Великой Отечественной Войне победил исключительно Советский Народ. несмотря на консолидированную мощь всей фашистско-нацистской европы и активной и огромной помощи наглосаксов гитлеру, вплоть до 1944 года. а потом пиндосы с мелкобритами увидели, шо даже в таких условиях Советский Союз побеждает, резко кинулись открывать второй фронт. шоб, не дай бог, СССР не освободил всю европу сам.Вера ТишкинаЕщё Марк Твен писал: "что хорошо умеют делать американцы, так это рисовать мишень в месте падения стрелы".ЕБЕлена Бресловаперед выборами начнут обещать отмену ЕГЭ, дразня очередной морковкойNNataЕГЭ - полный набор отстой. Автор в этом прав.Страшно за будущее.Владимр СемкинМы сможем вернуть наше если сбросим ярмо капитализма сл своей шеи для этого надо голосовать хоть за кого но только не за ЕР, а дальше против ставленника олигарховВалерий ПашнинАвтор высказался правильно и обосновано.Валерий ВорожищевИдём "верным" путёи согласно иудо библейскому пректу утилизации населения Земли. Вспомним, что говорил в своё время Давид Ааронович Мендель. А говорил он "простые" слова. "Весь мир учится по болонской системе и мы не должны отствать от цивилизованного мира".Валерий ВорожищевИдём "верным" путёи согласно иудо библейскому пректу утилизации населения Земли. Вспомним, что говорил в своё время Давид Ааронович Мендель. А говорил он "простые" слова. "Весь мир учится по болонской системе и мы не должны отствать от цивилизованного мира".Anatoly KiselevАвтор поднял злободневную тему, за что ему респект. Эту тему надо не только поднимать, а и требовать скорейшей отмены ЕГЭ., если уже не поздно.иринаЕГЭшные учителя уже отжигаютСергей СеровКак сказал Черчиль: "Демократия - наихудшая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало ". Здесь практически то же самое: "ЕГЭ - это ужасно, но прежде чем требовать его отмену - предложите что-нибудь ну если не лучше, то уж во всяком случае не хуже". Вернуться к старым советским школьным экзаменам? К вступительным экзаменам в ВУЗы? Я в те времена успел поработать и в ВУЗе, и в школе. Поэтому всю эту систему видел изнутри: в школе за 5 часов экзамена только ленивый не успевал оформить из 6 задач на 3 балла (двоек, естественно, не было! А вот на ЕГЭ они появились. ЕГЭ виноват или уровень учителей, которые даже к ЕГЭ подготовить уже не могут? Так ведь при такой зарплате вы умных учителей в школе уже только днём с огнём!). А в ВУЗе перед вступительными экзаменами ректор давал экзаменаторам такие инструкции: "Ваша задача доказать абитуриенту, что он знает на ту оценку, которую декан этого факультета уже поставил ему перед экзаменом!". И доказывали! А кто был не согласен - выводили из экзаменационной комиссии на более "лёгкую" работу. Так что уровень школьного образования падает - это очевидно, но обвинять в этом ЕГЭ - это все равно, что обвинять градусник в том, что температура повышена.Александр ГальбинскийСамый верный и по делу комментарий! 100% поддерживаю.Комментировать
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