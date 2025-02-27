Мошенники решили использовать Масленицу, чтобы воровать деньги

Россияне оставляют свои данные, чтобы узнать о бонусах, но становятся жертвами аферистовФото: freepik Россиян попросили быть бдительнее во время Масленицы, не вводить личные данные на сайтах, которые обещают бонусы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии